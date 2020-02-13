西貢居民政總請願　反對區內康樂中心作檢疫中心

新冠肺炎疫情繼續蔓延，港府於多區設立檢疫中心，引起居民不滿。西貢區議員梁衍忻和何偉航今午(13日)聯同數名西貢居民，到政府總部外請願和遞交5000人聯署，批評政府漠視居民意見，先斬後奏設立檢疫中心，要求當局停止將西貢戶外康樂中心改作檢疫中心的準備工作，並促請食物及衞生局、醫管局等多個部門與地區持份者對話。

西貢戶外康樂中心位於西貢市中心選區，該區的區議員梁衍忻指，政府僅透過區議會正、副主席發放消息，未有預先作諮詢和地區工作，批評做法是刻意架空區議會，未有釋除市民疑慮。她又指，即使政府繼續霸王硬上弓，但居民不會放棄表態，並計劃就事件於下周日(16日)在區內舉行居民大會。她亦提到，西貢戶外康樂中心附近有多個屋苑和屋邨，質疑隔離者有否足夠保護措施。她亦關注檢疫中心的排污設備和消毒安排，擔心屆時檢疫中心的水管會連接明渠，令疫情在社區爆發。

何偉航則提到，政府早前已霸王硬上弓，將麥理浩夫人度假村和北潭涌度假營轉為檢疫中心，當時已沒有通知當區居民，這次再以同一方式將西貢戶外康樂中心轉為檢疫中心，批評做法不尊重民意，多次忽視居民意見。他提到，西貢居民早前在區內以和平手法表達意見，但防暴警察卻擅自進入私人屋苑拘捕居民，批評做法粗暴，予以譴責。