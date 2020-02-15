聶德權賴社會唔團結難防疫　夠隔離營才接滯湖北港人

新冠肺炎全球肆虐，目前仍有逾2200名港人滯留在湖北省超過30個城市，當中更有10人確診感染。政制及內地事務局局長聶德權今早(15日)在電台節目表示，滯留港人大部分是因農曆新年到當地探親或旅遊，其中90多人提出有藥物需要，政府正陸續處理，已經運送了4批藥物到當地，第5批藥亦正在付運，有約30人已領藥。他又提到10名滯留湖北省確診港人中，1名62歲女士病情嚴重，其餘情況穩定，他不認為政府在事件中有所隱瞞。

他指，明白滯留人士想盡快回港，政府由接到求助的第一天已評估風險及制訂可行方案，但當中需仔細考慮公共衞生風險及實際可行性，包括要先確保香港有足夠的檢疫地點，再與湖北省政府協調交通安排，才能夠啟動方案。

他舉例，若派飛機接回滯留港人，每次最多150至200人，惟現時香港有4個檢疫中心，共150個檢疫單位已動用9成，接近飽和，未來需要繼續尋求地點作檢疫中心，待一切設備準備妥當就會將滯留人士分批接回。

聶認為，今次政府應對疫情較03年沙士時更困難，當年社會能夠集中、團結，但現時社會對政府信任度低，有人會採取激烈、暴力的手段對抗，政府除了處理疫情，亦要處理政情，增加抗疫難度。