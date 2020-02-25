網民熱話：童黨欺凌　少女慘遭摑32巴踢15下

少女被人從後用腳踢，再遭扯頭髮拉落地。

童黨欺凌行為再現！今早(25日)在「North District北區」Facebook專頁有人上載短片，兩名女子正在欺凌另一名少女，該少女被人多次掌摑面部，甚至扯頭髮拉落地，再度遭掌摑和用腳踢，最少被人摑了32巴及從後踢15下，但全程不敢反抗，在場有多人圍觀取笑。有網民指拍片留下了罪證，「警方實會拉到人」。

有關片長約4分01秒，拍攝地點疑在某大廈的天台，四周被其他大廈包圍，有指發生地點在屯門安定邨，《東網》正向警方了解事件。

片段開首可見，兩名女子在天台圍着一名少女，其中一名綽號為「牛丸」的女子，從後踢向被該名少女，另一名穿紅女衣的女子則接力，多次掌摑少女的面部，又指對方「攪人條仔」，「牛丸」要求少女道歉。

當時現場有一批男女圍觀，因現場環境昏暗，有人更嚷着「燈光組去咗邊」，要求其他人亮起手機燈照明，為求把過程拍得更清楚。期間「牛丸」一度扯着少女的頭髮，將她扯落地再掌摑，又多次用腳踢少女背部。

網民有話說：

Chow Jacky Chun-Kit：拍底(低)自己罪證，以為好威，真係白痴到極點！圍住、拍片，全部都係幫凶

Chan KPang Up：入去慢慢坐

Yuen Yat Hang：出咗呢啲片，差佬(警察)實拉人

Tim Tam：父母看到會好心痛好難受，遠離這些人，回去同父母朋友或社工講，盡早報警！

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