首批南韓返港市民或需隔離　曾到大邱新華團今晚返港

港府對南韓發出紅色旅遊警示，今日(25日)早上6時起禁止來自南韓、或14日內去過南韓的外地旅客入境香港；至於從南韓返港的港人，將在機場接受檢疫，如有發燒等徵狀或者曾經踏足大邱及慶尚北道地區，將需要被安排到檢疫中心強制隔離。新華旅遊證實，1個曾到過大邱佛國寺的旅行團將於今日抵港，衞生署已聯絡旅行社索取團友的名單，暫未知團友返港後，會否被送到隔離中心隔離14日。

新華旅遊總經理蘇子楊表示，該團共有17名團友及1名領隊，團友參加的是「釜山、大邱及慶州五天團」，今日結束行程，約於黃昏返港。他指，因應當地疫情，早前旅行社已取消安排團友入住在慶尚北道蔚山的旅館，亦沒有在當地逗留，但行程曾到大邱的佛國寺參觀，衞生署今早已索取團友的名單，明言團友抵港後需接受檢疫。

蘇指，據他了解，全團團友並無出現不適徵狀，但亦擔心回港後需要入住隔離營。他對政府的安排並無異議，但認為由旅客自由申報前住韓國的地點存有漏洞，入境人士如有隱瞞亦不會被發現，只有旅行團需誠實申報。