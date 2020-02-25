葵涌5萬呎地供旅巴臨時停泊　業界嘆津貼少

新冠肺炎疫情席捲全球，本港7000架非專營巴士生意幾乎停擺。運輸署在業界商會及議員要求下，撥出葵涌貨櫃碼頭近海關大樓外一幅5萬平方呎的停車場用地，予業界作臨時停車場，停泊最多800架因無工開而閒置的非專營巴士，借出期至4月30日，可視乎疫情延長。商會指至今接獲460部非專營巴士申請，大部分從事旅遊、學童及跨境巴士服務，會方收取每間公司象徵式1港元泊車費，今(25日)會安排300部泊入停車場，以免現交通阻塞。

公共巴士同業聯會主席黃良柏表示，政府因應疫情關閉多個關口及實施多項入境管制措施，再加上學校再三停課，旅遊巴、跨境巴及校巴等近乎「冇工開」，惟「養巴士」涉及每月約6萬港元開支，其中泊車費佔其中4500至4900港元。他以其擔任主席的冠忠巴士公司為例，公司逾一半業務屬跨境業務，全部受影響，涉及跨境業務的員工全部要放無薪假。業界一直爭取政府撥地安置閒置車輛，亦為幫助業界紓緩泊車成本。

經營校巴業務的鄧太的公司有20多部校巴，近2個月因停課而零收入。她稱有大概40多名員工要停薪留職，其中三分之一屬60歲以上，三分之二要養家糊口。她批評政府只津貼每輛校巴1萬港元是「小恩小惠」，因養一輛校巴每月成本達4萬港元。校巴司機馮先生亦稱政府資助不足，其月薪約1.8萬港元，近2個月卻零收入，現無奈要靠親友接濟。

協助商會的航運交通界議員易志明稱，因多個工地停工，一些泥頭車等亦閒置，會向運輸署提出要求，再撥出葵涌貨櫃碼頭附近土地以停泊重型車輛。仍有多間中小型銀行不容許業界車隊「還息不還本」，會繼續與財政司司長商討。