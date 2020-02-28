網傳內地學生經營代購　違反隔離令擅自外出買貨

政府早前實施所有由內地入境香港的人士接受14天強制隔離檢疫，惟不斷有人違反隔離檢疫令擅自外出。網傳有赴港的內地學生為經營代購生意，多次擅自離開其位於沙田一間酒店的隔離點，到處購物掃貨，再將貨物寄給內地客戶。東網正向衞生署求證事件。

有熱心市民向東網報料，指一名微信用戶疑似違反14天隔離檢疫。相關微信截圖顯示，該用戶疑似是由內地來港讀書的學生，曾於本月21日發文以「打卡」來形容其向政府傳送身處位置的定位記錄，又指當日是「打卡第六天」，換言之該名人士可能於本月16日入境，直至今日(28日)仍未完成14日檢疫期。

截圖又顯示，該名人士疑似由深圳灣口岸入境，並入住沙田區某酒店，而其向政府多次發放的定位記錄都顯示身處酒店。該名人士又在微信上發文，形容接受隔離「全靠自覺，沒有人監視你限制你自由」，但又稱其在港經營代購業務，接受網上下單，貨物會先寄回內地，由其他未能回港的同學取貨再轉寄。

該名人士曾於本月21日下午3時許發文稱，「我很自覺，只在規定時間出門」，同日晚上9時許亦在微信上張貼一張手持飲品的照片，以及一段聲稱是於沙田一個商場內拍攝的影片。該名人士亦於本月25日在微信張貼一張購物收據，收據上的交易時間為當日傍晚約6時半，以支付寶付款，銀碼約3300港元。換言之，該名人士最少一次離開酒店房間外出購物。