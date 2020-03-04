5男女涉藏逾百汽油彈　女學生願戴電子手環申保釋遭拒

警方去年11月在灣仔一單位搗破懷疑軍火武器庫，檢獲逾百枚汽油彈，4男1女被控管有爆炸品罪，其中女被告楊泳茹今(4日)在觀塘法院作保釋覆核，辯方指她若獲保釋，可戴上新冠肺炎疫情期間居家隔離人士用的「居安抗疫電子手環」，讓警方確保被告行蹤，但法庭最終駁回被告申請。

5名被告依次為21歲學生鄭錦輝、22歲女學生楊泳茹、24歲無業男丘建威、21歲學生莫禮滔，以及19歲地盤工黃建棋。他們同被控於去年11月2日，在堅拿道西十號冠景樓4樓F室，明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈和79瓶半製成汽油彈。控方今繼續反對女被告楊泳茹擔保，指索取法律意見後，料會改控她串謀縱火罪，以及另一項屬交替控罪的管有物品以作刑事損壞或縱火罪。

辯方申請保釋則指，高院法官日前表示在家中裝設閉路電視並非合適的保釋條件，故辯方今提議被告若獲保釋，可戴上抗疫手環，既可確保被告留在家中，又不會侵犯被告私隱。裁判官關注電子手環的應用是否成熟，辯方則引述新聞報道指，政府曾稱該手環有效配合抗疫。控方直言警方亦未曾使用過該電子手環，認為手環在刑事案方面的應用成效存疑。

裁判官最終拒絕被告的保釋申請，辯方希望法庭促請控方研究使用電子手環是否可行，控方表示會記錄在案。