城大新方法測出石墨稀抗拉強度極限　全球首次發現

陸洋領導的團隊以新方法測試出石墨稀的彈性極限和抗拉強度。

香港科研團隊再取得世界性突破成就！城市大學機械工程學系研究團隊研發出以新方法，成功測試有「超級材料」之稱的單層石墨稀的彈性極限和抗拉強度。研究論文在國際著名科學期刊《自然通訊》發表，並獲《科學》期刊推薦。

相關研究由城大機械工程學系副教授陸洋領導的團隊負責，陸以往致力研究不同納米物料的機械性能，是次研發出用新方法將大面積石墨烯轉移到獨特的測試平台上，並在掃描電子顯微鏡下作原位拉伸測試，觀測石墨烯拉伸和成形的變化。

結果發現，通過化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition，簡稱CVD)得到的單層石墨烯，其抗拉強度達50至60千兆帕，而彈性應變則接近6%，彈性模數則為920千兆帕，相當接近於理論值的約1000千兆帕。

陸洋指，以往並沒有人試過真正拉伸一片單層石墨烯，並測試其拉伸機械性能，因為在構造上，石墨烯的厚度只有一個碳原子，科學家以往認為難以探究其真實機械性能，例如彈性極限和抗拉強度，故以往的研究僅涵蓋石墨烯的局部壓痕實驗，以及計算的理論值極限。

石墨烯被稱為「超級材料」，是目前已知最強韌的物料，而拉伸力配合其強韌特性，可應用在柔性電子器件上，例如製造出更堅韌的電晶體、有機發光二極體及其他機械零件等，亦可應用於製作複合材料、生物醫學研究、航空及國防等範疇。