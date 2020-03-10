天瑞邨爭女打鬥奪命案　兩名潛逃10年被告判囚終身

兩批青年於2008年疑因「爭女」問題爭執，其中一方共9人事後發現對方其中1人，在天水圍天瑞邨一間麥當勞快餐店內，遂用雜物施襲，遇襲男子於3日後不治。其中2名施襲者數日後前往內地，直至10年後回港被捕，被控以謀殺罪。案件經審訊後，4男3女陪審團今(10日)於高院退庭商議裁決歷時6小時後，終以5比2裁決首被告罪成，次被告則一致裁決罪成，兩被告均被判終身監禁。

兩被告分別是31歲鍾振豐及33歲黃俊敏。控方透露兩被告有三合會背景，案發後在內地因販毒被判囚，於前年刑滿後返港被捕。辯方求情指，鍾參與程度低，他非凶案主謀，亦無意圖殺人，案發時鍾年紀輕，因聽從兩名較年長的主謀指示才犯案。辯方又稱，黃受酒精影響才一時衝動下犯案，他於眾人圍毆死者散開後，才以鐵傘架襲擊死者，並指兩被告主動承認誤殺罪，反映有悔意。

法官判刑前指，兩被告以凶殘方式謀殺被告，起因只是認為死者沒有尊重他們，屬毫無意思，終判兩被告終身監禁。法官亦向有出席法庭旁觀的死者妻子和姐妹表示深切慰問，冀了結本案能讓他們放心迎接日後的生活。