港生英國疑中招無檢測無醫治　母在港求助中國駐英大使館介入

一名港生母親向本港議員求助，指在倫敦留學的兒子懷疑感染新冠肺炎，但無檢測、無醫治。

新冠肺炎全球大流行，英國疫情亦趨失控，有在當地修讀音樂的香港學生懷疑中招，個多星期前出現懷疑病徵，但當地卻沒有醫院及診所收治，只稱會郵寄新冠病毒測試劑給他，惟一星期過去他並沒收到試劑，身體狀況卻漸差，由普通感冒病徵至現時暈眩及肚瀉。其母在港求助議員葛珮帆，葛向入境處反映、望尋求中國駐英國大使館介入。葛正等候進一步消息，又擔心大量學生在英國及歐洲留學，事件或是冰山一角。

葛珮帆表示，港生母親日前求助，指兒子在倫敦留學、並與女朋友同住。一個多星期前，事主出現新冠肺炎的病徵，懷疑中招，由於英國當局只會為與確診患者親密接觸過的人士進行病毒測試，港生只能在家中自我隔離，其後，事主女友的老師確診患上新冠肺炎，其女友亦開始出現相關病徵。

港生患病後，曾致電私家診所求助，因涉及新冠肺炎遭拒絕應診，他致電當地專線尋求協助。開始獲告知48小時回覆，並會郵寄測試劑給他，港生可將試劑樣本寄回負責部門進行病毒測試。但一星期後仍未獲回覆，致電求助時又無法接通。

葛珮帆表示，立即聯絡港府相關部門，入境處已經與在倫敦的事主及其母親聯絡，並在事主同意下要求中國駐英國大使館提供協助。