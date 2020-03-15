機械人四圍走測體溫助抗疫　納米塗層防病毒停留

新冠肺炎患者有機會在社區隱藏，為了防止疫情擴散，機電工程署透過網上平台聯繫創科企業，研發有助抗疫的科技項目，一家本地科技公司研發出「體溫探測移動機械人」，當檢測到體溫異常或較高的人士時，機械人會在屏幕顯示出紅色的影像，並發出警報，提醒管理人員採取跟進行動。機電署已先後安排同類機械人在政府部門進行測試，如懲教署、運輸署、康樂及文化事務署等，期望可以應用在各個政府場地，減輕前線人員的工作壓力。

該科技公司聯合創始人潘嘉陽教授說，他和同事農曆年初一(1月25日)開始，利用15天的時間，趕製了一座結合人工智能、能提供自動檢測體溫功能的移動機械人，以代替人手操作。機械人配有靈活調動的設計，能按照地圖和不同環境所設定的路線行走，尤其適用於無固定出入閘或人群等候的地方。機電署在3月2日政府復工當日，讓機械人在機電署總部大樓主要入口進行測試，效果令人滿意。

另外，機電署亦積極聯繫研發「納米塗層」技術的研究所，探討塗層在抗疫方面的可行應用。有創科公司指計劃把抗微生物的技術加入納米材料，然後塗上如搪瓷製品上，有助防污，亦避免微生物停留，從而減少病毒傳播，「納米塗層」技術亦可用於風喉管內，透過把產生靜電的情況減至最低，以減少塵埃和微生物在風喉管內積聚，令空氣更清新。機電署正協助有關技術進行測試，期望在不久的將來可推出應用。