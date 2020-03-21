隔離人士網晒剪手帶出外尋美食　政府防疫大穿窿

香港要求所有抵港人士隔離檢疫，相關人士會被配監察手帶，惟連日來手帶運作錯漏百出，有人冇手帶、有人取帶不足24小時已自行剪手帶、亦有人戴着手帶去尋美食，網民鬧爆有關人士自私，政府防疫「穿大窿」！東網正查詢當局迄今發現多少違例個案，及採取行動的數字。

有疑為外國返港的留學生在網上貼圖，晒自己戴手帶卻外出尋美食的照片。有網民踢爆他進食的地方疑為元朗，食肆位置接近一巴士總站，擔心社區播毒。大批網民對於他的行為感不滿，有人留言斥責其行為自私，更有人憤指他要小心美食是「最後一餐」。

另有網上貼圖則顯示，有被配給手帶的人士疑擅自剪去手帶，聲稱為此「搞了一日」。也有市民向東網投訴，入境香港後，沒被配手帶，曾向在機場駐守的政府相關部門人員查詢，獲回覆是：「唔係個個人都需要戴手帶。」

食物及衞生局曾表示，抵達香港的人士在健康申報提供假資料或在強制檢疫期間離開處所，當局會嚴肅跟進，依法辦事。違反檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。相關巡查工作則由紀律部隊同事負責處理。