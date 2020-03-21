榆社縣及五台山森林大火　應急管理部急調多省消防支援

國家應急管理部周六（21日）通報，山西省晉中市榆社縣、忻州市五台山近日分別發生森林大火。由於火場地形破碎、山陡林密、風力較大，火勢蔓延迅速，應山西省政府請求，應急管理部已調派多省消防隊前往支援。目前，五台山大火已被撲滅，但榆社縣的森林大火仍在撲救當中。

據了解，榆社縣的森林大火發生於周二（17日）上午11時許，至於五台山大火發生於周四（19日）下午6時許。應山西省政府請求，應急管理部周五（20日）晚上緊急調派在河北平山縣待命的內蒙古森林消防總隊共400人前往五台山加入撲救，同時調派吉林森林消防總隊共400人趕赴榆社縣火場。及後，該部再連夜派出由國家森防辦、部森林消防局領導帶隊的兩個工作組趕往兩個火場，指導滅火工作。

另為強化空中滅火力量，應急管理部於周四已從山東調派2架直升機到榆社縣參與撲火，周五又緊急從黑龍江、遼寧增調2架直升機趕到五台山火場參與撲救。

截至周六上午9時30分，五台山現場明火已全部撲滅，無人員傷亡和重要設施損毀。內蒙古森林消防總隊在移交五台山火場後，將轉往榆社縣火場，另有甘肅森林消防總隊600人正趕往榆社縣火場增援。