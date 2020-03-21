勞工處建議輸入111名外勞　勞工界反對稱機會應留港人

本港經濟近大半年受黑暴動亂及疫情夾擊重創，各行各業陸續裁員救亡，失業率惡化至9年新高。消息指，勞工處近日建議輸入111名外勞，當中涵蓋飲食、護理及農業等行業，現已交至勞工顧問委員會審批。該會勞方委員明言將持反對意見，認為本港失業率高企，現階段不宜輸入外勞，應把「機會留畀本地工人試下」。

消息指，勞工處接獲37宗補充勞工計劃申請，僱主申請輸入132名外勞，該處經研究後建議輸入35宗，涉及111人，包括泰國及印度菜廚師、安老及殘疾院舍護理員、園藝技工及農場技工等，當中逾半為護理員，合共67人涉及18間院舍。另該處建議拒絕輸入21人。

勞顧會勞方委員梁籌庭批評，勞工處現時同意輸入外勞並無體恤打工仔困境，及將負責審批的勞顧會擺上枱，是「博畀人鬧」。另一勞方委員周小松，相信短期內失業情況未能改善，現階段應暫緩輸入外勞，把就業機會優先留給本地工人。雖然護理員等工種屬「豬頭骨」，他以2003年沙士為例，形容當時「工人無工開乜都會做」，認為現時本地工人或會考慮上述工種，應把「機會留畀本地工人試下」。

勞方委員鄧家彪承認園藝技工或機器操作等工種每月薪金僅1萬多港元，對本地工人不太吸引，惟今非昔比，失業情況嚴峻加上本地有足夠工人持相關工作技能，「唔會話搵唔到人做」，認為資方可考慮舉辦招聘活動，而非申請輸入外勞。