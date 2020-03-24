浸大贈5000份中藥配方　助醫護提升免疫力

新冠肺炎疫情未止，前線醫護人員身處抗疫前線，感染風險較一般人大。香港浸會大學今日(23日)起，送出5000多份「浸大防感方」予醫院管理局前線醫護人員，以中醫的固本培元為基礎來處方配方，協助他們提升身體免疫力達到抗疫目的。

浸大防感方由浸大中醫藥學院處方，採用不含農藥和重金屬有害物質的草藥提煉而成，配方為黨參、西洋參及茯苓各20克；金銀花、連翹、桑白皮及板藍根各10克；佩蘭8克；甘草6克；雞內金、荊芥及薄荷各5克。當中薄荷須在最後5分鐘才放入，與其他材料一起煎煮。

浸大協理副校長暨曾肇添中醫藥臨床研究講座教授卞兆祥表示，全球專家對於如何在個人層面抗疫一事有共識，即是注意個人衞生及提升自身免疫力，包括勤洗手、在人多地方戴上口罩，以及保持健康生活習慣，又指出除適度運動、飲食均衡及充足睡眠外，中醫的固本培元亦能提升人體免疫力。

此外，浸大上月初曾與多個基金合作，免費向約2萬名65歲以上長者、長期病患者、安老院舍長者、綜援家庭及其他有需要人士派發浸大防感方。