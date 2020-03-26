港鐵堅拒減價惹民怨　市民：寧願坐巴士或行路

香港受修例風波及新冠肺炎疫情夾擊，經濟、民生大受影響，惟港鐵不但近年事故頻生，更堅拒減價，置民怨民情於不顧，今年甚至「出口術」稱按票價調整機制可加為2.55%。有市民對此大感不滿，批評港鐵服務質素年年跌、票價卻年年加，甚至怒斥「寧願坐巴士或行路」都要罷搭港鐵。

市民余小姐表示，港鐵年年加價，但服務未有改善，經常壞車及信號故障，又擔心港鐵今年因疫情而未有宣布加價，但明年會「秋後算帳」補加。她更直斥港鐵不但不應加價更應減價，「仲話要調整兩次，市民話罷搭(港鐵)係啱嘅，寧願坐巴士或自己行」。

譚先生指，香港今年受社會運動和疫情打擊，經濟走向難料、復甦情況未知，加上失業率上升，希望港鐵「加一次夠啦，唔好再加，再加一定影響民生」。他又謂，「市民多數都用八達通，如果(八達通)優惠就更多更長就加好」。他批評港鐵各線都有設置幕門，惟東鐵線未有設置引致近年意外頻生，十分危險。

葉小姐則稱「最好減價啦，但明知都冇可能㗎啦」，期望港鐵明年全年凍結票價。她亦批評港鐵未有好好改善服務質素，對設備的維修保養不足，「就算冇社會運動都成日壞車」。

劉小姐表示應尊重可加可減機制，又認為相較自己在外國乘搭的其他鐵路系統，「(港鐵)都算唔錯啦」，但仍希望港鐵可以體恤市民，不要加價。