政Whats噏：追究醫護罷工　葉劉歐耀佳隔空罵戰

上月初有醫護人員聲稱要爭取政府實施全面封關，發動為期5日的罷工行動，更有病人疑因當值醫護人手不足而失救至死。面對各界嘅批評，醫學會前會董歐耀佳醫生稱相關言論「全部都係廢話」，更直指「病患治療受影響同醫護罷工冇關」。有份協助受害病人同家屬嘅議員葉劉淑儀今日接受傳媒訪問時就反駁，強調相關死亡個案尚待調查，唔能夠妄下結論，批評歐嘅言論係唔公道喎。呢個爭議變咗隔空罵戰！

新冠肺炎疫情自去年年底首先喺內地爆發後，喺農曆新年前都未殺入香港。不過，政府當時遲遲未有實施入境管制，觸發大批市民不滿，醫護界更有團體發動罷工行動，聲稱要爭取政府實施全面封關。喺2月3日至7日期間，數以千計醫護人員參與為期5日、分兩階段嘅罷工行動，公立醫院多項非緊急以至緊急服務均受嚴重影響，外界亦質疑今次所謂嘅工業行動並唔合法。

葉劉淑儀早前話有病人同家屬因醫護罷工影響服務向其求助，更指有病人因醫護人手不失而失救至死。喺醫學會日前召開嘅記者會上，歐耀佳喺回應提問時，批評話有病人因醫護罷工而失救嘅言論「全部都係廢話」，更直指「病患治療受影響同醫護罷工冇關」。

正在家居隔離嘅葉劉今日接受傳媒電話訪問時反駁歐嘅「廢話論」，仲喺社交平台貼文講返回應嘅內容。佢話目前已收到20幾宗求助個案，當中有3位病人已過世，佢哋嘅家屬質疑因罷工期間醫院人手不足導致佢哋失救而死。對於歐指嗰批家屬最後都未向市民公開對證，葉劉反駁時強調相關死亡個案尚待調查，唔能夠妄下結論。佢指出，雖然有1名病人嘅家屬以病人年事以高為由放棄追究，但透露另1名病人嘅家屬要求佢協助申請法援，打算循司法程序作追究。

唔單止呢啲投訴，葉劉話有2名病人原訂安排喺2月初進行眼科手術，但手術受罷工影響需要延至2星期後先可以進行，醫生話畀佢哋知已錯過咗進行手術嘅黃金時期，視力無法恢復。

葉劉直指當時罷工嘅醫護唔係合法罷工，因為合法罷工只能提出同工作及僱傭合約相關嘅訴求，但全面封關等要求並唔係醫管局能夠處理，因此醫護嘅罷工性質已經係非法，病人絕對有權保留追究罷工醫護法律責任嘅權利。

話時話，參與罷工嘅醫護人員，到底係放病人利益喺首位，抑或只係理自己嘅政治訴求？呢點真係要佢哋自己先知嘞！