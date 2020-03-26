警元朗天水圍打擊街頭賭檔拉24人

警方於本月一連三日(24日至26日)在元朗區及天水圍區內進行反非法賭博行動，打擊區內非法街頭賭博活動。

元朗警區特別職務隊及元朗分區軍裝巡邏小隊人員，今日(26日)下午突擊搜查元朗裕景坊及仁樂坊的休憩處。行動中，警員共拘捕10名年齡介乎53至68歲的本地男子及2名分別37及39歲非華裔男子，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，並檢獲3副撲克牌、約300元賭款及一批用作賭博用途的桌椅。所有被捕人士現正被扣留調查。

另外，天水圍分區人員聯同食物環境衞生署人員，今日(26日)下午在天水圍區內進行反非法賭博聯合行動，打擊天恒邨河畔一帶的非法街頭賭博活動。行動中，警員共拘捕12名本地男子，年齡介乎58至71歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，並檢獲1副撲克牌及小量賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，根據香港法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為五萬港元及監禁兩年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為三萬港元及監禁九個月。