關愛基金小組通過　向新移民派1萬港元

關愛基金專責小組今日(27日)下午開會，討論向已來港定居但未住滿7年的低收入人士派發1萬港元的建議。消息指，小組成員已通過建議，預計動用21億3000萬港元派發津貼，有20.3萬人受惠，料今年9月或以前推行，12月31日截止申請。待扶貧委員會稍後討論及通過便可實行。

財政司司長陳茂波在《財政預算案》宣布向全港18歲或以上香港永久性居民派發1萬港元，但不包括新移民，其後邀請關愛基金「補漏拾遺」。消息指，津貼不會惠及資本投資者人境計劃、優秀人才入境計劃、外籍家庭傭工、補充勞工計劃、工作假期計劃、訪客及在囚等人士。

居港未滿7年的新來港人士必須通過以住戶為基礎的經濟審查，及提交相關證明。家庭入息限額建議參考非公屋、非綜援的低收入住戶一次過津貼項目的家庭入息限額，例如1人住戶，建議入息限額為14,325港元，二人住戶為21,750港元等。

消息指，關愛基金秘書處相信，部分香港市民會激烈反對相關措施，外傭等低收入勞工或會對未能受惠於計劃感到不滿。

專責小組成員施麗珊透露，會上主要聚焦兩方面，包括壓縮行政費，以及放寬申請資格。她指出，關愛基金估算每宗個案行政費約為100多港元，擔心費用偏高惹起爭議，惟如以招標方式進行，或會延後派發時間數月。另外，亦有成員提出放寬入息限額，惟最終未有改變計算方式，即維持於全港從事經濟活動家庭住戶每月入息中位數的75%。

另一成員鄧家彪表示，議程通過後將交至扶貧委員會審議，惟近期新冠肺炎疫情嚴峻，原定於4月初舉行的會議或未能如期進行，屆時委員或以書面傳閱形式交換意見，相信最快可於今年9月起接受申請。他又指，部分委員沒加入關愛基金專責小組，期望屆時各委員可著重聆聽他們的意見。