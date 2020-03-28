打工仔手停口停　工會批港府補貼「幫老闆不幫員工」

新冠肺炎重創各行各業，不少行業裁員及面臨倒閉危機。酒店、餐飲、旅遊、航空及調酒等共9個工會今日(28日)舉行跨工會記者會，指政府的防疫基金不足以解決現時打工仔的困境，又批評各項支援措施着眼於「撐企業」，不能保住300多萬打工仔的飯碗。

大會指，在「中小企融資擔保計劃」下，政府作出100%擔保的特惠低息貸款；寬減100%的利得稅差餉商業登記費等，又提供多項租金資助計劃或費用寬免，但企業只會顧及營運成本，一方面得到資助的同時，另一方面卻以節省開支為由而選擇裁員，不會與員工共度時艱。大會促請政府重新檢視防疫基金安排，為僱員提供財政支援，解救各打工仔的燃眉之急。

香港職工會聯盟主席吳敏兒指，不同國家都會設有津貼，直接或間接支援打工仔，例如新加坡設「有薪檢疫」，亦會要求企業維持員工數目，才可得到補貼。她續指，其他政府會着重維持員工數目，因經濟復甦時需要大量人手，屆時不需再重新招聘。

她又批評政府「幫老闆不代表幫員工」，要求針對性措施支援打工仔。她又認為政府有措施需要實施時，各行各業都會跟隨，但亦要給予業界補償。