政Whats噏：仲用數碼證書好落後　議員批政府冇智慧

新冠肺炎疫情陰霾下，好多市民都唔敢外出，政府更兩度實施特別在家工作安排，又暫停多項實體公共服務。其實全球各地近年正積極發展數碼政府，方便市民足不出戶辦理政府服務，喺疫情之下更見其便捷之處。不過，本港發展數碼政府工作仍然大落後，多名議員批評政府並無善用科技，依家仲用緊上世紀推出嘅「數碼證書」作身份驗證，更寸爆政府官員冇智慧。唔知成日將智慧城市掛喺口邊嘅創新及科技局局長楊偉雄，實際幫香港增加咗幾多智慧呢？

疫情之下，唔少市民都想喺屋企可以處理到日常事務，但資訊科技界議員莫乃光(Charles)前日(27日)就喺Facebook上發帖，提到運輸署要車主持有數碼證書先可以喺網上申請續牌，但佢就鬧爆數碼證書係上世紀嘅產物，根本冇乜人會用，批評連續車牌都唔得嘅政府，仲好意思講智慧城市？

Charles仲狠批數碼證書自廿幾年前推出開始已經係失敗，就連唔少政府部門都唔選用。佢舉例指，喺數碼證書推出初期，稅務局曾經用過數碼證書作網上報稅時嘅身份驗證，但之後發現冇乜市民用，好快就選擇棄用，並改用其他方法作驗證。莫反問，查實依家只有好少政府部門仲有用數碼證書，又有咩誘因吸引市民用呢？

Charles仲講到，廿幾年前推出數碼證書時連智能手提電話都未出，其設計仍舊以桌上電腦為中心，雖然政府將數碼證書嘅載體由磁碟、光碟轉變成「USB手指」，但就指出依家市民習慣用手機，反問可以點用？雖然政府近年打算推出「數碼個人身份(eID)」作取代，但礙於採購程序僵化，所以都未必能夠加快實行。

議員葛珮帆(EQ)亦指，數碼證書屬上一代科技，僅喺商業有較多嘅應用，又話eID最快喺年中先推出，但要到2022至2023先可以全面普及，但佢同時指出，即使未來有eID，都要各部門願意使用先推廣得到。被問到創科局喺推展智慧城市方面咪有不足之處時，EQ認為有創科局一定好過冇，又批評唔少政府部門同官員都欠缺創新同善用科技嘅思維。話時話，疫情就好似照妖鏡，無論係政府嘅防疫抗疫能力，又或係政策不足，都一次過現晒形。