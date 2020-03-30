皮膚科醫生未告知病人冷凍治療會留疤　 醫委會裁專業失德

香港醫務委員會今日（30日）展開紀律聆訊，指皮膚科專科醫生何家強於2012年6月至8月期間，為病人進行冷凍治療(cryotherapy treatment)前，未有告知病人會造成疤痕，裁定何專業失德罪成，需從醫生名冊除名1個月，緩刑6個月。

案情指，病人於2012年5月3日因前胸及上臂持續6個月出現紅斑及膿皰，向何求診。何當時處方口服藥物 及藥膏予病人，惟病人服用後並沒有好轉。至同年6月5日，病人再度覆診時，何提出為病人進行冷凍治療。

病人由2012年6月5日至8月3日接受冷凍治療，其後出現疤痕及色素沉澱的問題，何家強當時僅處方藥膏予病人。病人其後諮詢其他醫生意見，發現疤痕及色素沈澱有機會由冷凍治療導致，並指何在治療前未有告知接受冷凍治療有機會造成疤痕。

病人稱只獲告知冷凍治療後有機會出現痛、水泡等症狀，及有關冷凍治療後須知的單張，但當中亦沒有提及有機會出現疤痕及色素沉澱，故在13年6月向委員會作出投訴。

辯方律師承認控罪，求情時指被告深感歉意並在其後作出改善措施避免重蹈覆轍。律師指何其後會向每位接受冷凍治療的病人詳細說明有關風險，確保同類型事故不會發生。

研訊小組參考過往英國案例，指雖然認同冷凍治療後出現疤痕及色素沉澱並不常見，但仍屬已知的重大風險，病人有需要知悉，故裁定被告罪成。