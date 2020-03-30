安達臣道石礦場建一地多用大樓　料2022年展開工程

財預算案去年預留了220億元推展首批「一地多用」項目，而安達臣道石礦場地盤工程是首批發展項目之一，發展局指，該地盤擬建的聯用綜合大樓佔地約8270平方米，樓高約7層，主要用作體育、康樂、文化及社會福利設施，並另設兩層地庫停車場，以紓緩區內對泊車位的需求。

擬建設施包括公共圖書館、社區會堂、體育館、長者日間護理中心、安老院舍、綜合青少年服務中心、精神健康綜合社區中心分處、特殊幼兒中心以及市區單身人士宿舍等。

土木工程拓展署正為聯用綜合大樓進行土地平整工程，預計於2021年底前完成，預期未來兩年完成相關前期工作，包括技術可行性研究、大樓詳細設計和向立法會申請工程撥款，以期2022年內展開大樓興建工程，配合安達臣道石礦場房屋入伙的時間表。

至於地盤內擬建的「石礦公園」平整工程，預計於2023年完成，公園内約1.5公頃的範圍將由土木工程拓展署進行綠化及建造相關設施，待相關的工程完成後，「石礦公園」範圍將會率先開放予公眾使用；餘下約7公頃的「石礦公園」範圍將會交由建築署進一步推展建造工程，公園將提供一個單車公園、露天劇場、寵物公園及野外定向運動進行的設施等。