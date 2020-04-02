衞生署方便抵港者提交唾液樣本　明起提供上門收取服務

港府日前擴展「加強化驗室監測計劃」，為所有抵港而沒有出現病徵人士提供免費病毒病檢測，抵港人士可即場收集深喉唾液樣本，或選擇家居檢疫期間自行收集樣本，再托親友交回收集診所。衞生署為進一步方便市民的交回樣本，明日(3日)起提供上門收取樣本速遞服務，由指定的公司負責，費用100港元。

衞生署表示，為提供多一項選擇給抵港人士以便利他們向衞生署交回樣本，數碼港創業學會邀請了旗下兩間初創企業GoGo Tech Limited（GOGOVAN）和HK PICK-UP LIMITED（Pickupp）由明日起，提供上門收取樣本速遞服務。

衞生署指，服務供應商在接獲抵港人士的服務要求後，會到該人士登記的檢疫地址（離島及偏遠地點除外）收取樣本瓶，並送到衞生署轄下13間指定診所或公共衞生化驗服務處。服務供應商將直接與個別抵港人士聯絡，並收取服務費100港元。有關的速遞服務由市民自由選擇，並直接與服務供應商聯絡和付費。