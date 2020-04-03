2018年派$4000耗時19個月　被轟太慢兼行政費高

政府早前宣布向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬港元，預計措施可惠及約700萬人，惟外界質疑政府能否迅速發放款項，以解燃眉之急。立法會秘書處今日(3日)就財政預算案發表研究報告，指政府2011年向600萬名成年永久居民，派發6000港元，需時約21個月；2018年3月推出「關愛共享計劃」向300萬名合資格成年人派發4000港元，需時約19個月。計劃的行政費高達10億港元 (約佔總開支1.4%)，每宗成功申請個案平均超逾140港元。

研究報告亦指出，政府1200億港元的紓緩措施中，有63%是發放現金和支援低收入家庭，相較過去5份預算案，有較明顯的收入再分配效應，但認為過往要19個月才完成派錢，較澳門及新加坡的4至10個月為長，行政費亦達10億港元，似乎過高，部份收款人可能會儲起現金，尤其是富裕人士，變相削弱帶動本地消費的效果。

另外，為對抗疫情，全球多個政府亦在今年2月至3月間推出多項緊急紓緩方案，挽救經濟，而亞洲方面，以緊急措施金額相對當地生產總值的比率計算，馬來西亞最高，達18%，緊隨其後是新加坡約11%、澳門8.5%及南韓8%。納入防疫抗疫基金後，香港佔5.3%，於區內位列第5。