西醫冒稱具專科資格　專業失當罪成判緩刑

註冊普通科西醫黃天厚在2016年違規為皮膚產品品牌宣傳，並認許、默許或未有採取足夠步驟阻止對方在廣告中引用其為「專業皮膚科醫生」，誤導公眾，有違公眾利益。醫務委員會今(6日)召開紀律聆訊，黃承認2項專業行為失當，被判停牌1個月，緩刑1年。

案情指，黃天厚2016年5月為商業品牌「D//.Lab」的「瑞士醫學微整全能水系列」產品發布會擔任分享嘉賓。活動的邀請卡以品牌顧問、香港美容醫療協會科學委員，以及香港醫療美容醫生協會教學委員3個名銜簡介黃的身份，惟上述名銜均未得醫委會許可，同時相關邀請函亦是為該品牌及相關產品宣傳，有違醫委會規定。

另外，「D//.Lab」同時在社交網站的一則廣告上，以專業皮膚科醫生稱呼黃天厚，以宣傳該系列產品，惟黃當時並不具備皮膚及性病科專科資料，涉及不實陳述，而為商業品牌賣廣告亦違反醫委會規定。

黃承認2項指控，他解釋稱，自己當時受該品牌邀請，在講座上分享醫學常識，強調事前已知會對方，自己只是註冊普通科醫生未有專科資格。惟他在邀請卡和廣告刊登前，未有再三核對內容，承認自己未有採取適當行動避免今次失誤。

辯方律師為他求情時稱，黃從未參與製作相關宣傳品，亦無授權他人發布，強調一直以為出席講座純屬教育性質，又承諾日後對於宣傳刊物出版會更謹慎。律師又指，他自2007年註冊以來一直紀錄良好，現時在香港大學專業進修學院任教，聆訊期間一直非常配合，希望能予以輕判。