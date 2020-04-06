港台節目再違一中原則　學者轟有心遺漏宣揚台獨

香港電台節目《The Pulse》早前訪問世界衞生組織官員時，詢問會否讓台灣加入世衞，隨即被外界抨擊。一波未平一波又起，港台外判節目的旁白用「兩國邦交」形容布基納法索與台灣的關係，被再次狠批煽動「台獨」心態。有學者稱港台近日多次被批違反一個中國原則，難免令人覺得港台有心刻意宣揚「台獨」。

港台外判節目《台灣故事III》旁白的其中一句，形容布基納法索與台灣的關係為「兩國邦交」，被批評將台灣形容為「國家」，違反一個中國原則及涉嫌煽動「台獨」。港台發言人伍曼儀回應，節目屬外判製作，但最終編審權在港台。她指「兩國邦交」應改為「兩地關係」才適合，強調一國原則不容違反。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，港台近日多次被批違反一個中國原則，質疑港台上下均未有尊重「一國論」才導致類似事件經常出現，直斥港台「離晒譜」。他指，節目雖屬外判製作，但港台擁有最終編審權，質疑監製並未審查有遺漏，而是「故意唔啱」，直言廣播處長梁家榮需要負責。陳又稱，「一國論」在香港是常識，國際上包括聯合國亦未有認同台灣是一個國家，怒斥港台煽動「台獨」、其心可誅。

港台顧問委員會主席陳建強接受查詢時稱，不會評論一般節目，但表示《香港電台約章》中第4項及第7項列明，港台作為公共廣播機構，需增加市民對「一國兩制」及其在香港實施情況的認識、發放準確並具權威性的資訊、秉持最高的新聞專業標準。他又指港台做事需符合整體利益，如接獲投訴亦會處理。