政Whats噏：楊偉雄變「內訪局長」　被批難吸海外科企

香港創科發展被指長年落後，要急起直追則宜到訪海外領略他人成功之道。創新及科技局回應議員書面質詢時透露，局長楊偉雄去年度曾外訪12次，總開支涉及42萬港元，當中只有1次係去美加嘅大城市，餘下都係集中到訪內地，儼如「內訪局長」。有議員就質疑當局冇努力到外地引入海外科技公司來港，令本港創科發展遠遠落後於新加坡等鄰近競爭對手。

當局交代楊偉雄喺2019至2020年度，12次外訪當中只有一次到海外地區，仲要喺7日內去晒加拿大溫哥華、美國西雅圖同三藩市合共3個城市。而餘下嘅出訪，就係去北京、廣洲同深圳等內地城市。資訊科技界議員莫乃光（Charles）認為楊偉雄集中到訪內地「其實唔係咁好」，強調本港有必要吸納海外科技公司來港投資或設立總部，質疑當局冇盡最大努力。

Charles以新加坡同台灣為例，指當地近年引入唔少海外科技巨頭，包括當年放棄在港建立數據中心嘅Facebook同Google等，指出呢啲公司為當地創造大量專業職位，同時推動初創企業嘅收購同合併，為創科行業提供新出路。佢又話，其實好多內地公司都只會喺香港設「Office仔」（微型辦公室），但大總部仍然喺深圳，反問只係靠引入內地企業，可以為本港嘅人才提供到嘅職位又有幾多呢？