抗疫措施涉款1,375億港元　財赤擴至2,766億港元

政府的財政儲備由1.1萬億港元，跌至8千億至9千億港元。

政府今（8日）公布新一輪抗疫措施，涉款1,375億港元。其中第二輪防疫抗疫基金、信貸保證計劃、綜援計劃分別涉款1,095億港元、117億港元及32億港元，其餘為應急開支。如新一輪抗疫措施的開支需在本年度支付，政府的財政預算赤字將由1,391億港元擴大至2,766億港元。

鑑於疫情對香港經濟帶來災難性的影響，政府推出多項防疫措施，連同第一輪防疫抗疫基金和財政預算案所設的1,200億港元，財政承擔為2,875億港元，佔本地生產總值的10%。政府又指，寬減租金、豁免費用、提供貸款及延遲還款等措施令政府收入減少18億港元。政府亦會尋求批准300億港元的額外承擔額，增加百分百特別擔保產品。假設上述開支均需在本年度支付，將導致本年度政府的財政預算赤字由1,391億港元擴大至2,766億港元，即由本地生產總值的4.8%增至9.5%。

另外，政府稱由去年8月起至今用了3,200億港元支援各界，為本地生產總值帶來5%緩衝作用。而政府的財政儲備由1.1萬億港元，跌至8千億至9千億港元。