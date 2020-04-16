浸大推「通陽順氣」中藥方治哮喘　籲病患勿自行執藥

哮喘是不治之症，本港有超過6.8萬人飽受該症困擾，浸會大學今日公布一項就中藥複方「通陽順氣」方治療該症的成效評估，結果顯示88%病人連續用藥6星期病情有改善，當中逾半病人哮喘症狀消失，三成半病人哮喘症狀有減輕。不過，浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授彭波強調，該藥方的分量須因人而異，市民若自行按基礎藥方「執藥」，或會導致健康風險。

哮喘發作時，中醫將症狀分為「冷哮」及「熱哮」，當中大部分臨床患者是屬於冷哮，即因過敏體質或過敏鼻炎引起的哮喘，患者會有畏寒、打噴嚏及流鼻涕等症狀。中醫認為，人會生病是因體內陽氣不足，須採用「通陽順氣」的方法治療哮喘。

團隊以「通陽順氣」中藥複方治療，並於2015年9月至去年6月期間，向60名16至70歲的患者處方該藥方，包括熟地黃、鹿角膠、肉桂、炮薑等藥材，患者早晚煎服一次，連續用藥6星期，結果有53%人症狀消失、35%人症狀有減輕，另有12%人症狀未見改善。用藥後哮喘症狀消失的病人中，喘氣症狀平均在治療後4天內消失，咳嗽症狀平均在治療後6天內消失。

彭波指，患者在服藥後半年內氣喘復發明顯減輕，並不需再用支氣管舒張劑，亦未見明顯的副作用。但他強調，此藥方並非通用方，按患者的年齡、性別、體質，及當時健康情況，患者所需服用的分量均不同，如患者自行按藥方「執藥」，或會導致健康風險，建議市民持此藥方向中醫求診，依中醫師調整分量後再服用。

通陽順氣藥方如下

藥材/分量

熟地黃/15克

鹿角膠/6克(烊化)

肉桂/6克

炮薑/10克

麻黃/9克

白芥/子10克

苦杏仁/10克

甘草/6克

用法：1日1劑，水煎服，早晚各1次