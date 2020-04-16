新冠病毒停留衣物2日　60℃熱水浸泡半小時可殺毒

新冠肺炎疫情下人人自危，擔心外出會沾染病毒，究竟病毒可以在物件上存留多久？病毒依存衣物、口罩等物件的存活時間是否不同？平時家中所使用的消毒物品，真的可以殺死病毒嗎？等港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文為你解答。

（一）高溫可否殺死病毒？

潘烈文表示，病毒在溫暖地方仍具感染力，但溫度會影響病毒的穩定性，在愈高溫的環境下，病毒越快失去感染力。以下是病毒在不同溫度（攝氏）下失去感染力的所需時間：4℃存活14日；22℃存活14日；37℃存活2日；56℃存活30分鐘；70℃存活5分鐘。市民若擔心衣物曾接觸病毒，可將衣物用60℃的熱水浸泡半小時再洗。

（二）病毒在不同物料表面的穩定性有分別嗎？

病毒在平滑表面上比較穩定，存活時間就愈長，例子：紙張或紙巾可存活3小時；木材或布料存活2日；玻璃存活4日；不鏽鋼或塑膠存活4至7日；至於外科口罩表面，團隊發現7日後仍可驗出病毒，因此不建議大家重用口罩，而每次佩戴、除下或觸碰口罩，必須徹底清潔雙手。

（三）清潔劑能有效殺死病毒嗎？

使用清潔劑能夠有效殺死病毒，減少傳播。團隊測試過以下清潔劑，全部在5分鐘後檢測不出病毒：1:49家用漂白水、1:99家用漂白水、70%乙醇（酒精）、7.5%聚維酮碘（含碘消毒劑的常見成份）、 0.05%氯二甲酚（滴露的有效成份）、0.05%氯己定（粉紅色消毒藥水的常見成份）、0.1%苯扎氯安（消毒濕紙巾的常見成份）。至於在1:49的肥皂水內，部分病毒5分鐘內仍具感染力；但15分鐘後已驗不出病毒。