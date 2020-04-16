新世界旗下酒店免費為醫護提供住宿　同一時間可服務300人

新冠肺炎肆虐，接觸患者的前線醫護或需外出留宿，以免感染家人。新世界集團旗下位於新蒲崗的香港九龍貝爾特酒店今日(16日)宣布，為醫院管理局前線醫護提供免費住宿，預計同一時間可服務約300人。

該酒店與醫院管理局商討，決定向各聯網合資格的同事包括醫生、護士及支援人員等，提供免費住宿服務，醫護人員入住期間，其他住客將獲安排到其他樓層，他們已獲通知有關住宿計劃。新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛認為，醫護和支援人員是應付這場史無前例的疫戰的第一道防線，他們不分晝夜守護病患的生命，希望今次提供免費住宿能成為他們的「加油站」，讓他們無後顧之憂。

醫管局行政總裁高拔陞指，感謝新世界集團的慷慨支持，已通知所有員工有關安排，各聯網反應正面，部分同事由於需要在較高風險崗位工作，醫管局有向他們提供特別租賃津貼，由同事自行安排住宿，相關同事現在亦可以選擇向聯網登記入住貝爾特酒店。