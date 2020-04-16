涉煽惑他人圍警總　黃之鋒周庭林朗彥申押後

右起：周庭、黃之鋒及林朗彥今申請押後案件至7月。

香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭去年涉煽惑他人包圍灣仔警察總部，分被控煽惑他人集結、組織及參與未經批准集結3罪，案件今(16日)在東區法院再訊，控方已準備好答辯，辯方則申請毋須答辯，透露昨天已入稟高院，就警方搜查黃及周的手提電話的合理性提出司法覆核，希望押後案件至7月，以等候覆核結果，控方反對，惟裁判官認為司法覆核與本案有關，批准押後案件至7月6日再訊，期間3人續准保釋。

辯方表示，各被告在今年1月尾至2月初始收齊控方文件，而辯方另就警方成功向3名裁判官申請搜查令查閲黃及周的手提電話，並將部分內容截圖作證據一事，昨日已入稟高院申請司法覆核，惟法庭因疫情停擺，未知處理時間，故申請先將本案押後至7月。

控方否認將文件交予辯方時有延誤，又反對辯方的押後申請，指控方主要依賴警員的證供及現場片段，而非手機對話內容，但裁判官認為司法覆核結果與本案有關，認為辯方的申請合理，故批准將案件押後至7月6日。

控罪指黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲）於去年6月21日，在金鐘夏慤道非法煽惑他人參與未經批准的集結。黃另被控於同日，在香港警察總部正門外組織未經批准的集結。黃及周亦被控於同日，參與在警總外未經批准的集結。