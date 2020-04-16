防疫最安全地區港僅排第10位　落後澳洲、內地及台灣

一家以香港為總部的風險投資公司昨日(14日)公布一項排名，經綜合分析全球200個國家及地區的防疫表現後，以色列獲評防疫表現最佳，排名首位，南韓排第3，香港在榜上僅排名第10位，防疫表現遜色於澳洲、內地、台灣等。各分類評分中，香港於「救治效率」一項上排第5位，「政府支持」則排第8，顯示港府在整體防疫支援上亦落後多地。

發表調查的Deep Knowledge Group收集了全球200個國家或地區的數據，並對其中60個國家或地區應對疫情的方式進行分析，包括比較世界衞生組織以及各個國家中70多項公開數據，例如隔離有效性、政府管理效率、監控與偵測能力以及緊急治療設備等項目比較，最後得出「全球疫情最安全」區域排名及評分。

調查指出，以色列的疫情安全度評分最高，名列第1；德國排第2；南韓第3。第4至第10位的均為亞太區國家及地區，依次是澳洲、中國、新西蘭、台灣、新加坡、日本及香港。進行研究的專家指出，以色列政府的防疫工作長期處於危機狀態，在封關和實施緊急措施方面經驗豐富，比其他地區更有優勢。

至於「救治效率」方面，排名1至5位分別是德國、中國、南韓、澳洲和香港，調查認為，中、德兩國迅速及早動員進行緊急應變行動，以遏制該病毒，並提高醫院應對疫症的能力。在「政府支持」類別中，德國也名列第1，其次是美國和日本，香港獲排第8。