國泰航空關閉所有美國外站　逾200空服員被炒

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空疑不敵新冠肺炎疫情，欲第三度關閉外站救亡。東網取得國泰航空一份內部通告，內容表明疫情進一步打擊公司業務，在考慮多個選項後決定關閉所有美國外站。當地286名駐美國外站的機艙服務員受影響，消息指，她們或被解僱，改由香港機艙服務員執飛美國航線。

國泰向駐美國外站的機艙服務員發出內部通告，表明目前僅餘客運需求已消失，其客運機隊亦幾乎停飛，本月每周僅剩下兩班往返洛杉磯的航班，故在考慮多個選項後，作出關閉所有美國外站的決定，形容決定非常艱難，並已就此通知美國空中服務員協會(AFA-CWA)。

國泰航空公司空中服務員工會主席王思敏回應指，該批美國外站的機艙服務員雖不屬其工會會員，惟美國疫情嚴重，當地市民紛紛失業，工會早前亦曾向公司反映，冀公司可在艱難時候保住每一個人的工作。她解釋，駐美國的機艙服務員受所持牌照限制，只能執飛特定型號的飛機，近兩個月來「都得番好少工開」，認為公司「呢個時候炒咁多人好不近人情」。

國泰回覆指，疫情大流行令全球旅遊幾乎停頓，國泰航空作出艱難決定，關閉駐美國的機艙服務員外站。目前國泰於美國三個城市，包括紐約、三藩巿和洛杉磯均設有機艙服務員外站，共聘請286名駐美國機艙服務員，現正與同事及工會溝通。

翻查資料，國泰曾於去年率先關閉加拿大多倫多機艙服務員外站，當時約有120個職位受影響，其中部分調往溫哥華工作；其後於本年3月宣布將關閉駐溫哥華機艙服務員外站，當中147名駐溫哥華外站的機艙服務員或遭解僱。