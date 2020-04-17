周日起上午抵港航班乘客須交唾液樣本　即場等結果

新冠肺炎疫情在全球爆發，港府本周一(13日)開始要求所有由歐美抵港、沒有出現病徵的人士採集深喉唾液樣本。衞生署今日(17日)宣布，由下周日(19日)開始，除要求上述人士在亞洲國際博覽館臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果外，其他於上午抵港的航班乘客亦須在中心收集深喉唾液樣本後在場等候結果。

衞生署指，由於須留在臨時樣本採集中心的人數增加，署方已採取嚴謹感染控制措施，如當天來自上述地區/時段的航班乘客超出中心可容納上限，旅客將獲准在採集樣本後返回家居或指定地點接受強制檢疫。若其檢測結果呈陽性，署方會盡快安排他們入院接受治療，其密切接觸者亦會獲安排到指定檢疫中心接受強制檢疫。檢測結果為陰性的人士，他們可返回家居或到指定地點，繼續完成14天強制檢疫。

另外，港府早前要求抵港前14日曾到南韓大邱及慶尚北道、伊朗或意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區的人士，入住檢疫中心進行隔離。衞生署宣布，上述人士的檢疫安排由今日開始與其他國家/地區的抵港人士相同，改為於家居或指定地點接受強制檢疫。