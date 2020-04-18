胸部注脂後現鈣化及硬塊　整形醫生涉4失德罪

整形外科專科醫生張永融，被指在2013年6月至9月為一名曾患乳癌的女士(A女士)進行抽脂及脂肪注脂手術時，沒有為該女士提供確切的風險評估、未有對她展述有可能乳癌復發的風險、沒有為她提供其他的醫療方案、及未有向她表示當日會有兩名醫生參與手術。張被控4項專業失德罪，香港醫務委員會今(18日)進行第5次聆訊。

案情指，A女士在2005年確診乳癌，並在同年於廣華醫院進行乳房切除和乳頭重建手術，張正是其中一名為她做手術的醫生。術後A女士由於乳房大小問題，於2013年向張求助，她在同年6月開始，向張3次諮詢，並在同年的7月17日下午6時入住聖保祿醫院，翌日進行身體抽脂、與臉部和左胸的注脂手術、數月後A女士左胸現鈣化，並有硬塊。

今早的聆訊主要由張作供，內容圍繞張有否在手術進行前，與A女士講述胸部注脂的風險、注脂手術後兩邊乳房不平衡的情況、及會有兩名醫生進行手術。早前A女士聲稱張並沒有與她解釋乳房注脂後有鈣化風險。但張不同意，指出由於病人在進行手術前需要額外再付費進行檢查，以確定病人體內有沒有鈣化點、不適合進行手術，他表示當時向病人清楚解釋，A女士亦選擇進行乳房造影。

另一方面，醫委會的法律人員指出，A女士曾表示自己是單親母親，從事兼職的工作及養育兩名孩子，若知道有機會要進行兩次脂肪注射手術才可以得到理想的效果，便不會接受手術。張表示「接收唔到依個信息」，由於乳房脂肪嫁接的手術效果因人而異，注射入體內的脂肪有部分會被身體吸收，因此或會需要第二次注射手術令兩邊乳房的大小均等，第二次注射亦不包括在手術費之內，相關的細節曾與事主商討。

至於手術中會有兩名醫生進行，A女士早前聲稱張在術前諮詢沒有明確提及會由另一名醫生動刀，而入院紙雖有寫明兩名醫生，但沒有人向其解釋細節。張作供時表示，雖他沒有明說另一名醫生的全稱，但有提及該名醫生，亦明言不會額外收費，A女士應不會誤以為另一名醫生是麻醉科醫生，因麻醉科醫生的收費價格一早已經討論好，而入院紙的內容由診所護士與其核對，理應解說清晰，否則A女士不會在確實的時間到達醫院。