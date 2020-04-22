九龍東高架單軌鐵路　蹉跎13年變紙上談兵

蹉跎13年的九龍東高架單軌鐵路系統淪為紙上談兵！政府表示，礙於九龍東部分地區已經發展，若以高架模式興建九龍東環保連接系統會有複雜技術困難，正研究以其他模式興建該系統，並將覆蓋範圍擴至茶果嶺及油塘一帶，相關研究將於今年內完成。

發展局局長黃偉綸今日書面回覆議員提問，交代九龍東環保連接系統的研究進展。文件指，負責該項目的土木工程拓展署分別於2014年及2017年完成初步可行性研究和首階段可行性研究，正進行第2階段可行性研究，期間該署遇到比預期多和複雜的挑戰，例如發現在九龍東以高架或地下模式建造環保連接系統，在該區部分已發展地區的範圍內會涉及多項複雜技術挑戰，因此需用較長時間審視和尋求可行的處理方案，包括研究高架模式以外的興建選項。

文件又指，擬建連接系統的長遠財務承擔和效益，亦是系統是否可行的重要考慮因素。土拓署預計今年完成相關研究，尋求合適可行和具效益的方案，待整項詳細可行性研究完成後，政府會向立法會匯報研究結果。

翻查資料，政府2007年在《啟德分區大綱圖》建議一個於啟德發展區內行走的環保連接系統，其後將系統涵蓋範圍擴至九龍灣和觀塘商貿區，而2017年進行的中期公眾諮詢亦分析過以地面專線、地面共用路面和高架等方式興建系統，並向公眾建議以高架方式興建最合適。