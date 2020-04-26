拒資助理大新冠病毒快測　薛永恒認衰指政府觸覺差

港府大換班，機電工程署前署長薛永恒升任創新及科技局局長。薛永恒表示，過去數月收到300宗涉及抗疫的創科資助申請，當局會盡快審批讓項目落成惠及市民。對於有大學的冠狀病毒快速檢測技術資助不獲政府批准，薛永恒「認衰」指政府的「市場觸覺不及市場好」，會加強與各界合作。

薛永恒今早(26日)出席電視節目時表示，是行政長官林鄭月娥接觸他，要求他接替楊偉雄執掌創科局。他稱，有信心本港的創新科技能夠促進經濟，改善民生，而對於外界質疑他未必了解創科業界的需要，他指在機電署任職時，處理過該署的創新協助平台，對創科業界的困難深有感受，未來會促進創科成果商品化，包括推動將所有政府場地開放予業界試驗其產品，取得現實環境下的認證，同時聯絡創投基金協助將產品投產及推廣。

至於疫情會否影響創科技術的商品化過程，他稱疫情既是挑戰，亦是機遇，又舉例現時一些殺菌的納米塗層產品，在疫情發生前未必被市場接受，但現時卻被廣泛應用。他透露，政府在過去數月收到300多宗關於抗疫的創科技術的資金申請，正在審批，當中很多都具備推出市場的潛能，能夠提升市民的生活水平。

對於理工大學早前成功研究可於一小時內檢測出包括新冠病毒在內的測驗儀，其資助申請被創科局拒絕，最終由深圳市政府出資資助相關研究。他「認衰」指：「我們對市場觸覺未必有市場本身這麼好，所以過程中要跟各界合作，不能所有創新科技的推動只有政府做。」

至於政府推行的智慧燈柱被市民質疑會侵犯私隱。他指，政府已修改智慧燈柱的功能，在以科技改善民生和市民私隱之間作出了平衡，他強調科技帶來的改變必定會引起部分人的擔心，只要政府開誠布公，將新科技的利弊告訴市民，相信香港人有智慧做抉擇。