DSE考生戴連氣閥口罩或須即場更換　考評局：增播毒風險

中學文憑試(DSE)在新冠肺炎疫情下開考，考生及考務人員須戴上外科口罩應試，校方、家長、以至考生為免染疫，皆小心翼翼，甚至不惜重金購入高防護性的口罩以求心安。考評局今(28日)向學校發出補充指引，指考生及考務人員不應在試場使用連氣閥的呼吸器，如常見的N95呼吸器。指引稱，若考務人員發現考生違反上述規定，會為考生提供外科口罩並要求對方更換。

當局指，該類呼吸器會令未經過濾的呼氣由氣閥排出，使用者呼氣時會將氣閥打開，呼出未經過濾空氣，或令病毒於考場內散播，對其他考生及監考人員構成風險，增加其他人受感染的風險。

有呼吸系統科醫生表示，由於新冠病毒可透過飛沫傳播，而飛沫含有水分，其微粒尺寸較大，3層設計的外科口罩能夠阻隔，一般佩戴外科口罩便足夠預防疫情，反而N95口罩因為透氣差，若長時間佩戴可能令使用者倒吸其呼出的二氧化碳，令血液中的二氧化碳含量上升，導致腦血管舒張，產生頭痛，隨時適得其反。