修例風波：籌組工會激增9倍　230間獲批登記

反修例風波下，申請成立工會數目激增。勞工處最新資料顯示，由去年6月反修例運動至本月2日，該處職工會登記局共收到4328宗新職工會登記申請，同期成功登記工會有230間，佔5.3%。截至本月2日已登記僱員工會總數共有1076間，如順利運作至明年5月2日，便具備勞工界選民登記資格，可參與特首選委會投票。

僱員工會在本月2日前根據《職工會條例》完成登記，至明年5月2日運作滿12個月，便具備登記為勞工界選民的資格，可參與2022年特首選委會的選民資格。如現時1076間工會明年均取得選委資格，將較2016年勞工界特首選委668人，及2019年的672人，激增60%。

2018年底僱員工會有846個，去年新列登記冊工會只有23間，其中18間在9至12月登記；而今年1月至本月2日的4個多月間，新登記工會有212間，是去年全年的9倍。勞工處自去年6月至本月2日接獲4328宗新登記申請中，上月單月申請多達2343宗，佔54%。

據勞工處初步統計，截至去年底，866間僱員工會中，與香港工會聯合會有聯繫的工會有191間，與香港職工會聯盟聯繫有78間。工聯會理事長黃國指，該會有253間屬會及工會，並沒有因政治原因新增工會登記，更反對7人組成工會的做法。他指，成為該會屬會要求高，例如會員人數200人以上、成立超過2年以上及運作正常，與現有工會不會重複，並要有2間工會推薦加入。他強調，成立工會目的是維護打工仔權益，爭取工人團結及談判本錢，不是政治化取選委投票權。

職工盟主席吳敏兒指，自去年6月至今與該會相關的新工會約有20至30間，均已成功登記，網民發起以最低門檻7名會員組成工會的運動與該會無關。她指工會運動不只為政治投票，亦要關注勞工權益，兩者兼備。