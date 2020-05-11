6億公帑重置警官會所　設備升級享無邊際泳池

受港鐵沙中線工程影響，銅鑼灣警官會所暫時拆卸，政府以補償為由，指令港鐵以2.6億元承包會所的拆卸重建工程，另以3億元翻新太子警察體育遊樂會，所有費用將由沙中線工程費「埋單」。據政府最新文件指重置警官會所的造價達6億元，而優化警察體育遊樂會的造價則為3億元；警官會所重建圖則近日曝光，據知，新會所的設施有所升級，包括有遠眺維港兼有玻璃圍欄的「無邊際」泳池。

據了解，警官會所的重建圖則顯示，會所分為地面、1樓、2樓及天台，原有設施保留，包括室內體育館、健身室、遊戲機室、桌球室、麻雀房等，均集中在一樓；至於迷你高爾夫球場，則升級至包含3間獨立高爾夫球模擬室及一個室內練習場。室外則有泳池、兒童嬉水池、按摩浴池、燒烤場及酒吧。至於2樓則為餐飲區，天台則有3個網球場及另一個大燒烤場。

受沙中線走線影響，銅鑼灣的警官會所需拆卸重建，而工程完成前，相關警員需暫時改用太子的警察體育遊樂會，故該遊樂會需進行優化工程。根據政府最新文件指，在「警察體育遊樂會優化工程」中，港鐵花了170萬元添置設備，包括4部總值6.5萬元的「泳褲脫水機」、3部65吋電視機等。重建工程仍在進行，預計2021年完工。