海洋公園申撥106億發展大計　胎死腹中

陷入財困的海洋公園，早前曾經建議向立法會申撥一百零六億元的全新定位策略發展計劃胎死腹中。有旅遊業界人士認為，由於現時整個旅遊業運作模式已改變，訪港客量難重回過去的高峰，海洋公園的發展計劃已不合適，惟即使擱置計劃，公園仍需求變才能增加吸引力與周邊地區比併。

海洋公園原計劃增設七個新主題區，將公園重新定位為以歷險為主題並以自然和保育為本的度假勝地，園內設施將增至一百零二項，有十二項老化設施會關閉，預計將於二○二三至二四財政年度起分階段落成，並在二○二六至二七財政年度完成整個計劃。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，按目前旅業情況估計，可見在一段時間內，訪港旅客量亦難以重回昔日的高位水平，無論是旅客訪港的旅遊模式或是海洋公園的重建大計，都需要重新定位，在疫情及香港社會穩定下來後，再作評估，再構思發展計劃。

他續指，內地珠海橫琴有不同的主題樂園，澳門今年底亦有大型的度假村落成，內裏有不少遊戲設施，各地都有屬於自己本土的主題樂園，海洋公園是代表香港的主題樂園，不少外國旅客慕名而來，故「絕對唔可以執咗佢」，必須要協助公園解困。與此同時，公園亦需要有新構思，重新定位增加吸引力。