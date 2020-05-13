新屋漏水漏煤氣　長實樓盤買家索償

由長江實業旗下公司作為發展商、位於元朗的豪宅「意花園」，其中一間獨立屋的業主入稟高院，控告發展商違反合約，交樓時單位並未完工及有多處缺陷，包括多處滲漏、瓷磚空心、外牆有裂縫，甚至漏煤氣。業主認為該物業根本不適合居住，即使發展商進行修補仍未能修好，令他遲遲未能入伙須另租屋居住，故要求發展商作出賠償。

原告是李振邦(譯音)，被告是Stanley Investments Limited，為位於元朗的「意花園」之發展商。入稟狀指，原告於2017年以2291.8萬港元購入該處其中一幢樓高3層連天台、花園及車位的獨立屋。

惟當原告收樓時，發現該物業有很多問題，包括有空心瓷磚、洗手間大理石有裂縫、物業內的木樓梯及二樓睡房天花板等地方有水迹及有滲漏的情況。雖然被告曾派員進行修補，但原告認為對方只是敷衍了事，並未有完全修補好，當中包括滲漏情況未有改善。

原告指他原定於2018年農曆新年遷入該物業，但後來更發現該處的煤氣喉有損壞且有漏氣，煤氣公司建議原告撤離。

原告曾找測量師調查漏水及漏煤氣的問題，並發現該物業的防水系統有缺陷，而隱藏在牆身內的煤氣管亦有損毀導致漏煤氣，須挖開來作修補。原告又發現物業的滲水問題有惡化迹象，木樓梯更因長期有滲漏而長出真菌。雖然被告及後曾重建物業的防水系統，但至今只完成天台的部分。

原告指被告沒有將完好的物業交予原告屬違反合約，令原告蒙受損失，要自費維修煤氣喉管及部分防水系統等。原告亦因物業的問題精神受困擾，更須要以月租10多萬港元租住舊單位，聘請測量師調查亦花了12萬港元。故原告要求法庭頒令被告需賠償他的損失。