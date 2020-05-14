駐港公署特派員在美媒刊文　駁斥抹黑中國抗疫謠言

外交部駐港公署特派員謝鋒，周三（13日）在美媒《華爾街日報》網頁版發表英文署名文章，針對國際社會近日抹黑及詆毀中國抗疫的種種謠言，義正辭嚴闡明中方立場。他強調，人命關天，抗疫為先，病毒才是真正的敵人，「甩鍋」中國彌補不了失去的時間，拯救不了瀕危的生命。該文周四（14日）在《華爾街日報》紙媒評論版刊登。

文章表示，新冠病毒是一種全新病毒，中國作為受首波衝擊的國家之一，率先「閉卷考試」，為其他國家隨後的「開卷答題」提供重要參考。中國在這場保衞生命的戰「疫」中，展現的效率、精神和擔當均有目共睹。惟疫情在全球多點暴發，源頭不明，引起眾說紛紜，迄無定論。

文章指出，部分國家曾在去年底爆發與「流感」相似的不明肺炎，據英國倫敦大學學院遺傳學研究所的最新研究顯示，疫情或始於去年10月6日至12月11日之間；愈來愈多國家發現「零號患者」沒有到訪過中國，當地流行的病毒毒株基因甚至與中國並不相同。中國第一時間主動報告疫情，與世衞和各國分享基因序列，卻反被污名為「隱瞞者」、「延誤者」，而沒有及時檢測、報告的人卻成審判者，是何其荒唐的事。

文章批評，隨着各國發現比中國更早的病例、時間線不斷前移，惟有些人「甩鍋」推責、嫁禍於人，而不是檢討自身失誤，令人質疑他們是否缺乏責任心、漏報瞞報。有甚者居然打算發「疫情財」的算盤，企圖向中國「索賠」，其赤裸裸的敲詐搶錢行為，與強盜無異。