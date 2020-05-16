Dr.東：飲酒可致高血壓　日飲3杯血壓上升風險增51%　

高血壓並非長者「專利」，本港有20%至30%中年人是高血壓患者，經常飲酒是誘發高血壓的一大「元兇」。衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》分析了酒精對血壓的不良影響，並引述研究指，飲酒並沒有所謂的安全水平，男士們即使只是小酌，如每日飲一至兩杯酒，患高血壓風險已增近20%，但若減少飲酒或戒酒，血壓便可下降。明日(17日)是「世界高血壓日」，中心呼籲市民關注血壓健康，遠離酒精類物品。

衞生防護中心表示，酒精可干擾中樞神經系統、刺激交感神經及血管的發炎反應等，導致血管收縮、心跳加速、心臟輸出率增加及細胞外液量上升。而增大的周邊血管阻力及血容量上漲，會令人體血壓上升。同時，酒精亦極易致肥，一克酒精就有7000卡熱量，即幾乎是一克脂肪，肥胖也是高血壓成因之一。

中心引述一項研究指出，若與不飲酒的男士相比，每日飲一至兩杯酒（每杯含12克乙醇）的男士患高血壓風險會增加19%；若飲3至4杯酒，風險更會增加51%；若每日飲5杯或以上的酗酒人士，風險更會激增74%。女士方面，每日飲多過2杯酒便會增加患高血壓風險達42%。另一項在內地進行、涵蓋50萬人的研究指出，飲酒會導致血壓上升及中風。

研究發現，減少飲酒或戒酒可大大改善血壓水平，如每日飲3杯酒的人，減少飲酒或戒酒後，其收縮壓（上壓）平均降低1.18mmHg，舒張壓（下壓）可降低1.09mmHg。至於每日飲多過6杯酒的人，減少飲酒量一半，上壓平均可降低5.50mmHg，下壓降低3.97mmHg。

衞生防護中心教路市民怎樣減少飲酒或戒酒，可考慮為自己設定飲酒上限，並循序漸進調低上限，同時應選擇酒精含量較低的飲品。另外忌空肚飲酒，飲酒前或飲酒時進食，有助減慢酒精被吸收體內的速度。市民亦可交替飲用酒精及非酒精飲品，例如蘇打水或有氣青檸水。為應付酒癮發作，中心建議培養嗜好或健康活動，例如散步或運動。

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