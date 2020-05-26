派對房間及桑拿房周五重開　業界批太遲撤限生意大受影響

卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室的四類場所「停業令」將於本周四(28日)屆滿，政府今日宣布不會再延長「停業令」，四類場所將於周五(29日)重開。業界對於停業近兩個月感到不滿，直指食肆及酒吧等同樣高風險的場所早已重開，惟派對房間卻關閉至今，批評政府衡量風險的標準不一，對業界生意造成大打擊。

香港派對場地協會會長林漢然認為「停業令」解除得太遲，對業界並不公平。他指食肆或酒吧等場所一早可以重開，但類似性質的派對房間卻關閉至今，質疑政府衡量風險的標準不一，「餐廳同酒吧風險咪仲高，客人來來往往，而我哋係做包廂，人數有限，睇唔到我哋嘅風險會比佢哋高。」他指自「打邊爐家族」的群組個案爆發後，派對房間生意大受打擊，疫情至今約有7成的派對房間要轉手或結業。

林又說，政府一直未與業界會面，究竟重開後有何防疫限制及安排，亦未有通知業界，認為政府只當他們是小眾，聲音不獲重視。他指派對房間重開後，會遵守防疫安排，例如為顧客量體溫、要求戴口罩等，如果政府要求場所不能提供食物，業界也願意配合，但生意勢必受到影響。他希望政府可再提供多一輪的防疫抗疫基金為業界捱過疫情。

桑拿房東主余小姐表示，桑拿房是最遲重開的行業之一，認為對業界並不公平，希望政府可將桑拿房與食肆「睇齊」。她指停業兩個月，一般的大型桑拿房佔地過萬呎，月租以百萬元計，形容日子十分難捱。她又指停業期間要讓員工放無薪假，大多伙記都是基層，基本上是手停口停。她指復業後願意做好防疫措施，例如每間房只會有1名顧客及1名按摩師，水吧的座位亦會有擋板隔開每位顧客，亦會提供一次性毛巾，盡量讓客人安心。