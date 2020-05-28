港大任命新高層　社科學院院長謝樹基任學生事務長

香港大學校長張翔今（28日）公布3項的新的高層人事任命，其中學生事務長將由現任社會科學院副院長謝樹基出任，他是社會工作學系教授。張翔指，謝擁有輔導專業的背景，而他的研究專長在於精神健康，相信能帶領學生事務處發展，以支持學生發展。

張翔續指，謝充滿活力、忠誠及熱情的員工，而且熱衷於學生的全人發展，其任期將在今年9月1日開始。另外，香港大學李嘉誠醫學院院務主任曾詠詩將在7月1日起擔任教務長，張指，她在學系及學院亦擁有豐富的工作經驗，及豐富的知識及行政經驗，相信可以有效地處理教職員及學生的行政工作。

現時主要負責中國事務的入學及學術交流部總監黃依倩，亦將出任Chief of Staff(秘書長)一職，並將在6月1日起出任，並負責處理部門或學院之間的聯絡等。張指，以上任命均在公開招聘之後，經過招聘委員會批准。

另外，張翔亦感謝即將卸任，已在港大工作47年的韋永庚，他曾擔任教務長已在18年及副教務長10年。張表示，韋在任期間給予了管理層不少明智的建議，以及經歷了不少變化及危機。