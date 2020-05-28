竹篙灣鯉魚門隔離營組裝合成　日後可打通合併做居所

新冠肺炎疫情爆發之初，政府於大嶼山竹篙灣和鯉魚門等地建成數百個單位的臨時檢疫中心。建築署副署長何永賢今(28日)指，隔離中心運用了「組裝合成」建築法，日後疫情好轉，可打通合併成居所或假日營地。

香港疫情一度肆虐，政府2月時宣布，在竹篙灣和鯉魚門建臨時檢疫中心，並以「組裝合成」建築法興建，以達至在3個月內完工的目標。何指，「組裝合成」猶如「砌積木」，工廠會生產組件，再由建築工人疊盒、裝嵌，大大減少施工時間和所需工人。她強調組件的運輸路線都經過計算，鯉魚門是用珠海的工廠，出廠前要經過檢收，陸路亦要先試車；而馬來西亞的組件，則是由水路運來，借用水警基地運往地盤。

何又提到，每個單位為3米乘6米，署方在設計時考慮到「積木」要容易組裝，可疊高4層，亦要顧及靈活性。因此每個單位均有一道牆，日後可打通及合併成居所或假日營地。她形容整個工程是「抗疫合成」，最終在短短26日內建成118個單位。

另外，房屋署助理署長(發展及採購)梁健文表示，2003年沙士一疫，淘大花園爆發大規模感染，乾涸的U型聚水器成為播毒渠道。房屋署當年隨即夥拍香港城市大學研究如何改善公共屋邨的聚水器，並在兩年後研發出「W型聚水器」，把洗滌盆和淋浴處收集到的廢水流向地台聚水器，讓聚水器長期有積水，隔開其他樓層水渠的穢氣及細菌，防止病毒散播。