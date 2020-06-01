江豚擱淺死亡數字增　保育組織提建議促保護

近年在香港海灘擱淺而死亡的江豚數字有上升趨勢。

有保育組織公佈關於本地江豚的報告，指出近幾年在香港海灘擱淺而死亡的江豚數字上升，2019年的數字更高達43宗；而2020年截至5月中，已經發現15宗江豚擱淺事故。該組織提出多項建議，包括在香港海域進行更多調查和分析、建立自然保護區和修訂法例，以保護相關物種。

香港海洋保育組織OceansAsia發表報告，指出對上一次就香港江豚族群數量的研究已經是2002年進行，當時估計江豚數量有220隻；而2018年有33隻江豚因擱淺而死亡、2019年則有43隻，數字有上升趨勢。

生物學家一般認為若然江豚的全年死亡率高達4至5%，其族群數量會難以維持。隨着香港江豚近年擱淺死亡數字增加，加上現時數字只是來自海洋生物擱淺行動組發現的屍體數目，該組織相信真正的死亡率或許更高，意味著想維持香港江豚數目，將會愈來愈難。

海豚研究總監Dr. Teale Phelps Bondaroff在報告中提到，現時無法明確知道江豚的死因，他提出不同的措施和建議，包括進行全面的江豚族群數量調查、整合擱淺報告、加強監管漁業、修訂《野生動物保護條例》，並在南丫島建立海洋保護區作為江豚棲息地。